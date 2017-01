"Op weg naar de volgende bestemming. Een prachtig uitzicht", slingert Van Gerwen met bijgaande foto de wereld in. De Brabander veroverde op de tweede dag van 2017 de wereldtitel darts. Hij kende sowieso een fenomenaal jaar, waarin hij 26 toernooien won. Dat leverde hem alleen al aan prijzengeld van zo'n twee miljoen euro op.

Van Gerwen maakte onlangs bij zijn huldiging in Vlijmen als wereldkampioen nog mooi ander nieuws bekend. Zijn vrouw Daphne is namelijk zwanger. Voorlopig zetten zij hun vakantie voort in Zuid-Afrika. Eind januari staat voor Mighty Mike het eerstvolgende toernooi op het programma. In Milton Keynes krijgt hij in de eerste ronde van de Masters te maken met Simon Whitlock. Van Gerwen is titelverdediger.