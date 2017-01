Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Wenger tekent snel voor 22e en 23e jaar bij Arsenal'

41 min geleden

Arsenal hoopt dat Arsène Wenger spoedig zijn contract bij de Engelse club verlengt. De manager, die aan het einde van dit seizoen 21 jaar in dienst is van The Gunners, kan volgens Mirror een verbintenis voor nog eens twee seizoenen ondertekenen.