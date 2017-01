De 22-jarige Boëtius speelde vorig seizoen twaalf competitiewedstrijden voor FC Basel, waarin hij drie keer scoorde. In de huidige jaargang blijft de teller voorlopig steken op slechts 72 minuten in twee duels.

"We zijn nog steeds overtuigd van zijn potentie, maar het is duidelijk dat hij niet tevreden is" aldus Heitz. "We houden hem wel aan zijn contract." De overeenkomst van Boëtius bij de Zwitserse club loopt nog tot medio 2019.