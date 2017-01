premium

De Vries verspeelt kans op goede klassering

23 min geleden ANP

Rianne de Vries is er zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack niet in geslaagd de halve eindstrijd te halen op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde in haar kwartfinale als vierde en verspeelde daarmee haar kans op een goede klassering in de eindstand.