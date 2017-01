Blom: 'We hadden goal Kuyt moeten afkeuren'

Kuyt stond met zijn linkerbeen zo'n 30 centimeter buitenspel. "Alle lichaamsdelen waarmee een speler kan scoren tellen mee in de beoordeling", aldus Blom in gesprek met de NOS. "Maar met het blote oog is het heel lastig te zien. Dit is de assistent-scheidsrechter niet te verwijten."

De scheidsrechter geeft aan dat hij als videoscheidsrechter bij een bekerduel had ingegrepen bij een dergelijke situatie. "Zeker. Dan hadden we de wedstrijd hervat met een indirecte vrije trap, in plaats van een aftrap na een geldig doelpunt."