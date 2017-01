Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Knegt wordt bestraft en zakt naar vierde plaats

28 min geleden ANP

Sjinkie Knegt is zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack in de finale van de 1000 meter gediskwalificeerd. De Nederlander passeerde in de laatste ronde de Russische klassementsleider Semen Elistratov, maar deed dat op onreglementaire wijze.