De Arnhemmers openden de eerste (thuis)wedstrijd van het nieuwe jaar overtuigend. Guram Kashia zette FC Twente-doelman Nick Marsman in de beginfase met een gerichte kopbal aan het werk, waarna Lewis Baker enkele minuten later zíjn eerste kans wél verzilverde.

Baker

Ricky van Wolfswinkel kopte een lange bal goed teug op Baker, die profiteerde van een mispeer van Peet Bijen. Met een harde pegel met zijn linkerbeen liet de Engelse middenvelder Marsman kansloos. Kort daarna werd het bijna 2-0 door Milot Rashica, maar de rechtsbuiten kon een prima voorzet van Arnold Kruiswijk niet binnen tikken. Vervolgens was Baker koppend dicht bij zijn tweede goal, maar die inzet werd door Marsman ternauwernood uit het doel geranseld.

Na een half uur kwam FC Twente beter in de wedstrijd en kreeg het via Bersant Celina twee goede mogelijkheden. Een vrije trap werd door doelman Eloy Room gepakt en kort daarna kwam de keeper ook in een een-op-een situatie als winnaar uit de strijd. En waar FC Twente niet scoorde, deed Vitesse dat wel. Een prima aanval via Rashica en Kelvin Leerdam werd door Van Wolfswinkel afgerond.

Rode kaart

Na rust leek Vitesse het duel snel te beslissen via de 3-0 van Rashica, maar daarna liet de ploeg van Fraser de teugels vieren. Via een rake strafschop van Mateusz Klich kwamen de bezoekers terug tot 3-1 nadat daarvoor Enes Ünal en Fredrik Jensen grote kansen hadden laten liggen. Een rode kaart voor Baker maakte het in de slotfase nog even benauwd voor de thuisclub, maar FC Twente slaagde er in overtal niet in de Arnhemmers nog meer pijn te doen.