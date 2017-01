Nooit eerder won NEC in de clubhistorie vier uitduels op rij tegen een specifieke tegenstander op het hoogste niveau. NEC klom dankzij de vijfde zege naar de tiende plek op de ranglijst. Willem II zakte naar de twaalfde plaats, met drie punten minder dan de Nijmegenaren.

Scherpte

Willem II en NEC probeerden er vanaf de eerste minuut een open wedstrijd van te maken. De gezonde aanvalsdrang aan beide kanten leidde in de eerste helft tot voldoende kansen. Zowel bij Willem II als bij NEC ontbrak het echter aan de nodige scherpte in de afwerking.

Bij de thuisploeg was Thom Haye de gevaarlijkste man. Zijn schoten op het Nijmeegse doel waren echter net niet zuiver of hard genoeg. Bij NEC ging van Grot de meeste dreiging uit. Zijn doelpogingen konden door doelman Kostas Lamprou en verdediger Jordens Peters ternauwernood worden gepareerd.

Larsson debuteert

Na de pauze drong Willem II even flink aan. NEC-doelman Joris Delle bleef echter zonder al te grote problemen overeind. In de 59e minuut paste NEC-trainer Peter Hyballa een dubbele wissel toe. Hij bracht Ferdi Kadioglu (17) en debutant Jordan Larsson (19) in. Daarmee hoopte de Duitse coach zijn ploeg in aanvallend opzicht te versterken.

De offensieve wissels leverden succes op. Mohamed Rayhi verzuimde eerst nog geklungel bij Lamprou af te straffen, maar in de 76e minuut brak Grot alsnog de ban met een fraai schot vanuit de draai in de verre hoek, 0-1. Van een slotoffensief was nadien nog nauwelijks sprake bij Willem II, dat voor de eerste keer verloor in een serie van zes eredivisieduels.