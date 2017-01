Guardiola zet landstitel met City uit zijn hoofd

City heeft nu een achterstand van tien punten op koploper Chelsea. "Ja, tien is wel erg veel," aldus Guardiola tegenover de BBC. Hij heeft zijn spelers opgeroepen ook in slechte tijden de rijen gesloten te houden en de stand voorlopig uit hun hoofd te zetten. Na het seizoen gaan we ons de boel evalueren en kijken hoe ons spel was, hoe goed ik was als trainer en hoe goed de spelers waren. Daarna vallen er besluiten."

Guardiola benadrukte dat hij erg gelukkig is in Manchester ondanks dat hij vijfde staat in de Premier League, twee punten achter nummer vier Arsenal.