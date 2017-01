Bakker vervangt Jansen bij Leeuwinnen

Het Nederlands vrouwenelftal komt op maandag bij elkaar voor een tiendaags trainingskamp in het Spaanse La Manga. Tijdens de oefenstage speelt Oranje twee wedstrijden. Vrijdag speelt Nederland in het Pinatar Stadion een oefeninterland tegen Roemenië. Vier dagen later staat in hetzelfde stadion de wedstrijd Nederland - Rusland op het programma.