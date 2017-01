Bravoure Justin Kluivert bij debuut

Aan Ronaldo hing destijds een totaal prijskaartje van zo’n 6,5 miljoen euro voor PSV. Directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax zal zich de komende dagen afvragen of het – ondanks de fikse inkomsten door de verkoop van Riechedly Bazoer (12 miljoen euro), Nemanja Gudelj (6 miljoen) en Francesco Antonucci (3 miljoen) – verantwoord is met meer dan tien miljoen euro te smijten. Én of dat niet haaks staat op het clubbeleid. Overmars zal ongetwijfeld betogen dat Ajax door de blessures van Amin Younes, Vaclav Cerny en Pelle Clement, de (mogelijke) transfer van Anwar El Ghazi naar OSC Lille en de Afrika Cup-deelname van Bertrand Traoré wel heel dun in de buitenspelers zit.

Als het aan Kluivert junior ligt, houdt de directie de hand op de knip. Lachend: „Nee, ik heb nog niet tegen Marc Overmars gezegd dat hij geen buitenspeler hoeft te halen. Maar als ik hem zie…”, zegt de fris en fruitige vervanger van Younes. Om daar serieus aan toe te voegen:

„Ik ben nog jong, pas 17, dus ik heb alle tijd en moet me goed ontwikkelen. Ik wacht rustig af. Of Ajax miljoenen uitgeeft aan een buitenspeler, moet men zelf weten. Als de trainer me nodig heeft, zal ik proberen er te staan.”

Iedereen weet hoe het ná 1994 met Kluivert senior is afgelopen. De spits scoorde als achttienjarige de winnende treffer in de finale van de Champions League, speelde voor clubs als AC Milan en FC Barcelona en was tot voor kort de topscorer aller tijden van Oranje.