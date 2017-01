Gisterochtend trof Hans Kraay jr. bij de Tafel van Kees een open zenuw bij Marco van Basten toen hij de naam Ziyech liet vallen en hem verantwoordelijk hield voor de ’vlucht’ van Ziyech naar Marokko. Bij Oranje was geen plaats voor hem onder bondscoach Danny Blind en rechterhand Van Basten. Gistermiddag nam Ziyech Ajax bij de hand tegen PEC met twee doelpunten. Noodzakelijk want zijn ploegmakkers konden het verschil niet maken hoewel Justin Kluivert, de 17-jarige zoon van Patrick Kluivert, een opvallend debuut kende.

Door Ziyechs inbreng kon de foutloze koploper Feyenoord zonder Afrika-ganger Karim El Ahmadi niet verder uitlopen. Zelf had Ajacied Ziyech dolgraag met de Feyenoorder aan de aftrap gestaan in Gabon, waar Marokko vanavond voor de Afrika Cup opent tegen Congo. Aanvankelijk deed Ziyech nogal laconiek over het missen van het toernooi, maar gaf toch toe ’enorm gebaald’ te hebben van het besluit van Renard.

Zoals eerder in Telesport reageerde Van Basten opnieuw als door een adder gebeten. Verbeten trachtte hij zijn straatje en dat van Blind schoon te vegen voor hun nalatig handelen om Ziyech voor Oranje te strikken. Hiddink had het voorwerk gedaan, maar Blind en Van Basten talmden na diens ontslag te lang, waardoor Ziyech ’uit volle overtuiging’ voor Marokko koos. Daarbij speelde een clash tussen Van Basten en Ziyech tijdens hun periode bij Heerenveen als trainer en speler een voorname rol.

Van Basten bracht diverse valide argumenten naar voren waarom Blind en hij het recht hadden Ziyech niet te selecteren; Van Basten sloeg de plank mis toen hij stelde slechts verantwoordelijk te zijn voor het Oranje van toen en dat Ziyech het kind van de rekening is.

Blind en Van Basten waren verantwoordelijk voor het resultaat op korte termijn, maar dienen eveneens het belang van Oranje op de midden- en lange termijn te behartigen. Omdat Ziyech Marokko als alternatief zag, hadden Blind en Van Basten hem vanwege zijn specifieke individuele kwaliteiten in 2015 moeten schaken. Zoals Van Basten in 2005 deed als bondscoach met de Turkse Nederlander Ugur Yildirim. Vanuit je functie bij de KNVB ben je verplicht over je schaduw heen te stappen met een telefoontje, bezoekje of etentje.

Ziyech mag kind van de rekening zijn geworden; de grootste slachtoffers van Blinds en Van Bastens nalatigheid zijn Oranje en het Nederlandse voetbalpubliek. Met Ziyech zou de kans aanzienlijker zijn geweest dat Nederland zich had gekwalificeerd voor het EK in Frankrijk. Tevens zou de toekomst van het Nederlands elftal er de komende tien jaar veel rooskleuriger uitzien met Ziyechs kwaliteiten aan boord.

Jammer dat Van Basten die enorme consequentie van de Ziyech-affaire even vergat aan tafel bij Kees.