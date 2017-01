Het is in de titelstrijd een zegen voor Ajax-trainer Peter Bosz dat Ziyech niet in de 28 graden van Gabon zit, maar in de kou van Zwolle nadrukkelijk zijn stempel op het duel drukte.

"Ik heb in mijn leven genoeg tegenslagen gehad en ben er altijd bovenop gekomen. Dit was ook even een tik, maar ik moet verder. Mijn doelpunten geven daarom een goed gevoel. Ik denk dat ik prima aan de tweede seizoenshelft ben begonnen", zei de ras-voetballer die PEC Zwolle-doelman Mickey van der Hart tot twee keer toe vanuit een moeilijke hoek verschalkte.

Hoofdstuk gesloten

In de catacomben gaf Ziyech aan het hoofdstuk Afrika Cup te hebben afgesloten. "Ik denk dat ik mijn reactie al heb gegeven en ben hier om over de wedstrijd te praten", aldus de middenvelder, die zelfs niet weet of hij het kan opbrengen om de wedstrijden van zijn land te kijken. "Het zal blijken of mijn aanwezigheid bij Ajax het verschil gaat maken in de titelrace", was het enige dat hij er nog over kwijt wilde.