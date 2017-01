Bertens verloor in twee spannende sets van de lager geklasseerde, maar zeer ervaren Amerikaan Varvara Lepchenko: 7-5, 7-6 (5). ,,Ik zeg tegen mezelf wat ik moet doen, maar de uitvoering is belabberd’’, zei ze ruim een uur na de wedstrijd. En dan bijna snikkend: ,,Ik heb de laatste weken gewoon niet het niveau gehaald wat ik wilde. In fysiek opzicht ben ik wel erg verbeterd. Ik had geen last van de warmte en was heel erg klaar voor die derde set. "Dat moet ik maar positief gaan zien, maar dat is nu nog erg moeilijk.’’

Bertens deed haar verhaal met een zak ijs om haar rechterpols. Ze wil de irritatie aan dit gewricht niet als excuus aanvoeren, maar zegt wel dat hierdoor de voorbereiding niet optimaal is verlopen. ,,Ik heb de afgelopen dagen niet veel getraind om die pols te ontzien.’’

Bertens blijft nog in Melbourne want ze gaat nog meedoen aan het dubbelspel samen met haar vaste Zweedse partner Johanna Larsson.