Toch voelt het niet goed. Ik hou gewoon niet van de situatie dat een directeur de trainer wegstuurt om dan zelf de coaching over te nemen. Deze functies horen gescheiden te blijven. Op een manier die voor iedereen duidelijk is.

Je mag als directeur een coach nooit het gevoel geven dat je op zijn positie uit bent. In mijn geval is daar geen sprake van. Ik ben er inmiddels achter dat er binnen een proforganisatie op technisch gebied zoveel meer te doen is en daar ligt nu ook mijn interesse.

Ik heb aan die gevarieerdheid van uitdagingen geroken en wil me op dat gebied verder ontwikkelen. Daarom ligt mijn ambitie niet meer bij het trainerschap.

Maar nu Maccabi even zonder trainer zit, heb ik een probleem op te lossen. Ik zit er niet op te wachten, maar ook dit hoort bij mijn taak. Maar nogmaals, het voelt niet goed. Helemaal niet zelfs. Daarom hoop ik snel met een nieuwe coach tot een akkoord te komen. Hoe eerder, hoe beter.

Verder is het me opgevallen hoeveel kunstgrasvelden er eigenlijk in de eredivisie zijn. Ik ben daar absoluut geen fan van. Dat er tijdens de Russische winter of in het poolgebied al dan niet in sporthallen op kunstgras wordt gespeeld is begrijpelijk, maar niet in Nederland. Tenminste, niet op het hoogste niveau.

Misschien dat de mix van velden met een combinatie van echt gras en kunstgras nog te doen is, maar daar weet ik nog niet het fijne van. Neemt niet weg dat kunstgras in Nederland niet nodig is. Voor sommige amateurclubs is het qua kosten misschien een uitkomst, maar daar houdt het op. Zolang de internationale top op gras speelt, moet je als serieus voetballand dat ook blijven doen. Zeker in de eredivisie.

Terwijl in Nederland de winterstop erop zit, is er in Israël gewoon doorgevoetbald. Ondanks het feit dat we het Europese systeem aanhouden. Dus beginnen in juli en eind mei stoppen. Omdat onze beste spelers dan vaak nog interlandverplichtingen hebben, komen ze maar aan zo’n tien dagen vakantie toe. Dat is echt belachelijk, want het beperkt de voorbereiding.

Ik wil niet zeggen dat midden in het seizoen de winterstop een oplossing is, maar het zou voor de club, spelers en supporters prettiger zijn als er meer tijd zou zijn om aan het elftal werken. En dan maakt het niet uit of dit voor het begin van de competitie of tijdens een winterstop moet gebeuren. Wil je als club en voetballand doorgroeien, dan moeten ook dit soort zaken goed geregeld zijn.