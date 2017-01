Het nieuwe jaar biedt immers nieuwe kansen op succes. Iedereen op al die trainingsbanen is vast van plan zijn of haar ranking te verbeteren. Iedereen denkt toernooien te gaan winnen. Iedereen is fit, fanatiek en vol dromen die na verloop van tijd veelal illusies blijken.

Wie het goed heeft gedaan bij de voorbereidingstoernooien is daar blij mee, wie twee keer snel is uitgeschakeld benadrukt veel energie te hebben gespaard voor het echte werk op grandslamniveau.

En de kenners moeten koffiedik kijken. Ze worden aan de tand gevoeld over de stormachtige ontwikkeling van Pietje, de zwakke backhand van Klaasje of de mentale weerbaarheid van Marietje.

De kenners, veelal oud-profs, moeten dus veel voorspellingen doen en daar draaien ze doorgaans hun hand niet voor om. En dus wordt hier dezer dagen veel onzin verkondigd. Wie de tijd zou nemen alle profetieën achteraf op hun deugdelijkheid te checken, komt niet meer bij van het lachen.

Wie had vorig jaar rond deze tijd durven voorspellen dat Kiki Bertens in 2016 bijna tachtig plekken zou stijgen op de wereldranglijst? Ze kan het zelf eigenlijk ook nog niet geloven en was aangenaam verrast toen bleek dat voor geplaatste speelsters in Melbourne een speciale ’locker’ in de kleedkamer is gereserveerd.

Wie had vorig jaar in januari durven voorspellen dat de Nederlandse Fed Cup-ploeg Rusland zou verslaan en bijna de finale zou halen? Wie kon toen bevroeden dat de tennisbond ’tovenaar’ Paul Haarhuis in 2017 een dubbelrol zou geven. Inmiddels is hij ook Davis Cup-captain en het is volstrekt onvoorspelbaar waar dat toe gaat leiden.

Kijk, daar op baan 22 traint op deze mooie zondag Robin Haase. Zijn coach Raymond Knaap fluistert hem soms iets toe tijdens een oefensetje. Hoe anders was de situatie rondom de beste Nederlandse tennisser precies een jaar geleden.

Ook in kamp Haase leek toen vlak voor de Australian Open veel optimisme en vrolijkheid te bestaan. Vriend Koen Everink deed dienst als luxe loopjongen en genoot zichtbaar. Coach Mark de J. was in die dagen eigenlijk best spraakzaam voor zijn doen. Een analyse van de eerste tegenstander van Haase ligt nog vers in het geheugen.

Het verhaal is bekend. Mark de J. zit nu vast op verdenking van de moord op Everink, die een paar weken na de Australian Open zou plaatsvinden. Haase ging door een nachtmerrie maar heeft zich - met Knaap aan zijn zijde - inmiddels knap herpakt.

Niemand kan in de toekomst kijken. En dat is maar goed ook.