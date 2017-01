Daarmee loste de nieuwe voorzitter van de internationale voetbalbond Gianni Infantino zijn verkiezingsbelofte aan de ’kleine landen’ in, wat nog niet wil zeggen dat hij betrouwbaar is. Niet de mondiale promotie van het voetbal zal voorop hebben gestaan - wat ontegenzeggelijk zo is - maar het eigenbelang van de FIFA zelf. Die organisatie gaat ongeveer een miljard euro extra verdienen.

Er zijn veel tegenstanders van de nieuwe opzet. Het is echter een nogal elitair standpunt om het WK NIET uit te breiden. Wat is er principieel op tegen om de zogenaamde kleine landen ook kansen te geven aan zo’n prestigieus toernooi mee te doen en daarnaast nog wat geld te verdienen?

Bovendien, en dat is misschien wel het belangrijkste argument, is de overgrote meerderheid van de leden van de FIFA een voorstander van de nieuwe opzet. Kan het democratischer?

De toename van oninteressante wedstrijden wordt als een veelgenoemd nadeel gezien. Dit is een denkfout. Misschien nemen de kwalitatief mindere wedstrijden toe - trouwens, alleen in het begin van het toernooi omdat er na twee groepsduels al een schifting plaats vindt - maar de zogenaamd kwalitatief hoogstaande wedstrijden nemen niet af. En ook Zweden-Tsjechië en Japan-Denemarken (respectievelijk de nummers 41, 43, 46 en 47 van de wereldranglijst) kunnen zeer interessant zijn.

Een grote tegenstander is de ECA, de clubs (lees: topclubs) uit Europa. Het vreemde en inconsequente hierbij is dat de Europese voetbalbond wél voor uitbreiding van Europese landen op het WK pleit. Rupsje Nooitgenoeg. De Europese topclubs zagen aanvankelijk als nadeel de grotere belasting van hun spelers. Daar is door het slimme format absoluut geen sprake van.

Trouwens, als de Europese topclubs de uitbreiding als een groot nadeel zien zal de rest van de Europese clubs dát juist als een voordeel moeten zien. De algemene klacht op ons continent is juist dat de rijken rijker en de armen armer worden. Alles wat dit tegengaat moet met beide handen worden aangegrepen.

De KNVB, een andere belangrijke partij, zegt gemengde gevoelens te hebben. Zij staat open voor vernieuwing van het WK als dit het voetbal vooruit helpt, aldus directeur Gijs de Jong in een schriftelijke verklaring. Kan het nietszeggender en laffer? Temeer omdat de uitbreiding geen verrassing kan zijn en bovendien ook in de koker van de eigen bondsvoorzitter Michael van Praag zat.

Er zitten zeer grote voordelen aan het weldoordachte plan om van 32 naar 48 landen te gaan. En nauwelijks of geen nadelen. Gebeurde die uitbreiding ook maar bij het wereldkampioenschap basketbal, dan zou Nederland eindelijk een kans hebben om aan een dergelijk groot toernooi deel te nemen.