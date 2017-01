Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Marrit Leenstra in actie tijdens het EK sprint

Leenstra zegt af voor NK sprint

48 min geleden ANP

Schaatsster Marrit Leenstra heeft zich afgemeld voor de NK sprint van komend weekeinde in Thialf. De 27-jarige Friezin wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de WK afstanden van volgende maand in Zuid-Korea. Ze slaat daarom het Nederlandse sprinttoernooi over, met als gevolg dat ze zich ook niet kan kwalificeren voor het WK sprint.