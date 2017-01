Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Haase opent tweede dag Australian Open

41 min geleden ANP

Tennisser Robin Haase opent de tweede tennisdag van de Australian Open tegen de Duitser Alexander Zverev. De organisatie van het Australische Grand Slam-toernooi heeft deze partij voor dinsdag 11.00 uur lokale tijd (1 uur 's nachts in Nederland) ingepland in de Hisense Arena, het op twee na grootste stadion in Melbourne.