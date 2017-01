NEC onderhandelt momenteel met de voormalige club van David Beckham en Steven Gerrard over een transfer. Naar verluidt wil de nummer tien van de eredivisie een half miljoen euro hebben voor de aanvoerder.

Breinburg is bezig aan zijn derde seizoen in Nijmegen. Hij is een vaste waarde bij de club. De middenvelder heeft een contract tot de zomer van 2018 bij NEC.