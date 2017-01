premium

Concurrent minder voor Van der Poel

28 min geleden ANP

De Belgische veldrijder Toon Aerts mist het WK in Luxemburg. De Europees kampioen heeft zondag bij een valpartij tijdens de wereldbekerwedstrijd in Italië twee breuken opgelopen, in zijn linkersleutelbeen en schouder. Aerts hoeft geen operatie te ondergaan, mede omdat de breuk in de kop van zijn schouderblad daarvoor te complex is, maar zijn seizoen zit er wel al op.