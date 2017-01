"Shit happens", begint de recordaankoop (105 miljoen euro) op zijn Instagram-pagina. "En dan moet je sterk zijn. Ik ben hier, klaar om te vechten. Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd. Ik wil graag de supporters bedanken, die er altijd voor me zijn en in me blijven geloven. Gelukkig hebben we niet verloren. Nooit opgeven."

Pogba maakte in de 27e minuut hands, waarna de scheidsrechter niet anders kon dan naar de stip wijzen. Dankzij een late goal van Zlatan Ibrahimovic werd het uiteindelijk nog 1-1.

Liverpool FC zakte daardoor naar plek drie in de Premier League. Manchester United bleef zesde. Het verschil tussen beide rivalen is na 21 wedstrijden vijf punten: 45 om 40.