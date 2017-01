PSV overtuigde zaterdagavond met een 2-0 zege tegen Excelsior in het eerste duel na de winterstop. Onder leiding van Cocu haalde landskampioen PSV na de winterstop structureel meer punten dan ervoor. "Maar we moeten realistisch zijn, we hebben het niet meer in eigen hand”, aldus de hoofdcoach." De Eindhovenaren staan op de derde plek in de Eredivisie op acht punten achterstand van koploper Feyenoord.