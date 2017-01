Telesport 'Van Gaal maakte het onrealistische realistisch'

33 min geleden

Chef Telesport Jaap de Groot blikt terug op loopbaan Louis van Gaal, Danny van Poppel herstelt fout en gelooft in succes Down Under. Tot slot: voormalig shorttrackster Margriet de Schutter over haar boek 'Stoppen & doorgaan', met verhalen van gestopte topsporters.