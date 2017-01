El-Hadary kwam in de 25e minuut in het veld. Er was toen nog niet gescoord.

Eerder op de avond begon Ghana in poule D met een kleine zege aan de Afrika Cup. De finalist van de vorige editie versloeg Oeganda in Port-Gentil met 1-0. Het doelpunt van de viervoudige kampioen kwam op naam André Ayew. De aanvaller van West Ham United benutte in de 32e minuut een strafschop.