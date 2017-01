Cocu wil versterking bij vertrek aanvallers

PSV is inmiddels volop in onderhandeling met het Braziliaanse Gremio over de Peruaanse aanvaller Luiz Beto da Silva. De aanvaller liet zich gisteren nadrukkelijk gelden op het trainingsveld, maar als de clubs elkaar vinden, is het direct zijn laatste training geweest.

„Dit was de Beto die ik graag zie”, aldus Cocu, die begrip heeft voor een verkoop van de belofte, die nog nooit zijn opwachting in PSV 1 maakte. „Je hebt ook te maken met wat die jongen zelf wil. We hebben niks aan een speler als die met zijn hoofd ergens anders zit.”

Technisch manager Marcel Brands gaf eerder deze week aan onder bepaalde voorwaarden te willen meewerken aan een vertrek van Beto. Omdat Beto en Jozefzoon tot op heden niet of nauwelijks een rol hebben gespeeld bij het eerste, zou hun vertrek volgens Brands niet per se te hoeven worden opgevangen.

Cocu ziet die noodzaak wel, ook omdat de rentree van Jürgen Locadia nog wel enige weken op zich laat wachten. Beter verloopt het herstel van Oleksandr Zinchenko, die naar verwachting vandaag weer aansluit bij de groepstraining. Of Steven Bergwijn zondag tegen SC Heerenveen alweer inzetbaar is, is nog twijfelachtig.