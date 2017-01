Hekman: 'We leven voor het schaatsen op natuurijs'

„Dat zou heel mooi zijn, want het kan zo maar weer eens vijf jaar duren”, zegt de 28-jarige kopman van AB Vakwerk aan de vooravond van de Groningse natuurijsprimeur, bekend met de grillige Nederlandse ijswinters.

Om tien uur zijn het eerst de vrouwen die de ijsdikte op de ondergespoten skeelerbaan (333 meter) van ijsclub De Hondsrug testen. Daar probeert Irene Schouten haar zege van 2016 op de natuurijsbaan in Haaksbergen te prolongeren.

Een uurtje later zijn de mannen aan de beurt zijn voor hun 125 ronden achter de lokale basisschool, gelegen op de grens van Groningen en Drenthe.

Hekman trainde dinsdagmiddag nog even lichtjes op het ijs van Thialf, om goed voorbereid de strijd aan te kunnen gaan met concurrenten als Niels Mesu, Evert Hoolwerf, Mats Stoltenberg, Ingmar Berga, Bob de Vries en Arjan Stroetinga.

De man uit Gramsbergen kijkt er al de hele winter naar uit. „Dit is een prachtige wedstrijd, want we leven tenslotte voor het schaatsen op natuurijs. Dan gaat ieders marathonhart sneller kloppen”, aldus Hekman.

Het is voor hem een van de weinige wedstrijden op natuurijs dit jaar – en dat komt niet door deze kwakkelwinter. Zelfs het ijs op de Weissensee mijdt Hekman grotendeels. Hij rijdt daar alleen het Open NK over 100 kilometer (zaterdag 28 januari), een titel die hij tweemaal pakte in de seizoenen (2010-2011 en 2014-2015). „Vrijdag heen, na de wedstrijd zo snel mogelijk terug” verduidelijkt hij zijn programma.

Hekman is door bondscoach Geert Kuiper als Nederlands kampioen op die discipline namelijk geselecteerd voor deelname aan de mass-start op de WK afstanden in het Koreaanse Gangneung (9-12 februari). „Uitstapjes naar het natuurijs vragen om een omschakeling”, legt hij uit. „Het natuurijs zoals in Noordlaren en op de Weissensee is wat ruwer dan het kunstijs. Die aanpassing kan ik makkelijk maken, maar die moet met het oog op Korea zo kort mogelijk duren.”

Want in de verte lonken, bekent Hekman, de Winterspelen van 2018. „Ik vergroot mijn kansen alleen maar door daar goed te presteren”, aldus de man met het machtige eindschot.