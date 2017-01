In juli 2013 zette het Egyptische leger president Mohamed Mursi van de Moslimbroeders af en sindsdien is de organisatie verboden. Een speciale commissie die zich bezighoudt met de fondsen van de Moslimbroeders, had eerder al de tegoeden van Aboutrika bevroren.

De voetballer die ongeveer tien jaar aanvoerder was van het Egyptisch nationaal elftal, ontkent dat hij de Moslimbroeders steunt. Welke gevolgen de beslissing van de regering heeft voor Aboutrika is niet bekend. Hij verblijft momenteel in Gabon als commentator bij de Afrika Cup. Zijn advocaat gaat in beroep tegen de beslissing.