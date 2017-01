Federer, die voor het eerst sinds een half jaar weer een toernooi speelt, kwam in de eerste twee sets niet in de problemen, maar in de laatste set moest hij een 2-5 achterstand te boven komen. Dat lukte, al viel het grote aantal onnodige fouten op bij de viervoudig kampioen. ,,Ik had wat problemen in de derde set, maar daar kwam ik met een beetje geluk uit", aldus Federer.

In de volgende ronde neemt hij het op tegen Tomas Berdych. Het wordt al de vierde confrontatie tussen het tweetal in Melbourne. De vorige drie ontmoetingen werden allemaal gewonnen door Federer. Vorig jaar gebeurde dat in de kwartfinales.