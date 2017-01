De Amsterdammer speelde sinds 2015 voor Go Ahead. Eerder was hij in dienst bij FC Oss, FC Utrecht, Helmond Sport en Sparta. Het contract van Teijsse, een 25-jarige verdediger, liep aan het einde van dit seizoen af in Deventer.

Teijsse werd vorige maand uit de selectie gezet, nadat hij zich misdroeg. Hij bood zijn verontschuldigingen aan, maar kwam niet meer voor in de plannen van trainer Hans de Koning.