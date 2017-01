Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van der Geest troeft Schouten af in Noordlaren

25 min geleden

Irene Schouten gold als grote favoriete in Noordlaren, maar uiteindelijk was het Lisa van der Geest die de eerste natuurijswedstrijd van het jaar naar zich toetrok. Emma Engbers werd tweede in Groningen. Schouten moest genoegen nemen met de derde plek.