PSV en Gremio akkoord over Beto

De aanvaller stond vanochtend nog in de vrieskou op het trainingsveld van PSV. “Het is goed voor mijn ontwikkeling, omdat ik meer kans krijg om te gaan spelen", zei hij over de aanstaande transfer. "Gremio is een grote club, ik kijk ernaar uit om er naartoe te gaan. Ik hoop snel te horen dat het rond is. Het is nog even afwachten."

Foto: Jeroen Kapteijns

Beto nam vorig jaar met Peru deel aan de Copa America. Hij speelde tot dusver vier interlands. Bij PSV maakte hij nooit zijn opwachting in het eerste elftal. Voor Jong PSV kwam hij in twee seizoenen 27 keer in actie. In die duels scoorde hij vier keer.

Volgens Braziliaanse media incasseert PSV een half miljoen euro voor Beto en de Eindhovense club zou ook een deel van de transferrechten behouden. Hoewel technisch manager Marcel Brands eerder aangaf dat er geen versterking gehaald hoeft te worden bij een vertrek van Beto en Florian Jozefzoon, die ook aast op een vertrek, denkt trainer Phillip Cocu daar anders over.