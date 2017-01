Koolhof en Middelkoop wonnen vorige week nog het Apia International in Sydney. Daarmee pakten ze hun derde gezamenlijke titel.

"Wesley en Matwe timmeren als dubbel nadrukkelijk aan de weg de afgelopen periode", laat toernooidirecteur Richard Krajicek weten in een persbericht. "Met twee ATP-titels in 2016 en de titel van vorige week in Sydney laten ze zien dat ze het sterkste Nederlandse koppel van dit moment zijn."