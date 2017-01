De transfersom voor de oud-PSV'er ligt volgens het Franse medium tussen de vijftien en twintig miljoen euro. Er zouden alleen nog wat laatste formaliteiten moeten worden afgerond voordat de transfer officieel bekend kan worden gemaakt.

Depay komt bij Manchester United niet meer in aanmerking voor veel speeltijd in het eerste elftal. De Premier League-club betaalde in de zomer van 2015 nog ruim 30 miljoen euro voor de aanvaller.