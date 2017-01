Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Lyon tast ongewoon diep in de buidel voor Depay

26 min geleden

Het transferbedrag van 20 miljoen euro dat Olympique Lyon neertelt voor Memphis Depay is ongewoon hoog voor de Franse club. Lyon geeft nu in één keer net zoveel uit als in de twaalf voorgaande maanden.