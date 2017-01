Casemiro baalde enorm van de nederlaag in Bernabéu. "Ja, het baart mij zorgen dat we opnieuw verliezen", liet de Braziliaan weten. "Real Madrid mag nooit verliezen. De nederlaag tegen Sevilla (2-1, red.) deed ook ons ook al pijn."

Toch heeft de middenvelder nog wel vertrouwen in de return van volgende week woensdag. "We hebben ook wel goede dingen laten zien. We speelden een goede eerste helft, maar scoorden niet. Gelukkig hebben we de belangrijke return nog voor de boeg", aldus Casemiro.