Djokovic had in zijn loopbaan nog nooit verloren van een speler die buiten de top 100 staat, maar dat gebeurde donderdag wel. Istomin is de nummer 117 van de wereld. De Oezbeek klopte pas voor de tweede keer in zijn loopbaan van een speler uit de top 10. "Ik heb mezelf verrast. Ik ben zo ontzettend emotioneel", stamelde Istomin na afloop.

Voor Djokovic is het zeker niet de eerste tegenslag van de laatste maanden. Tijdens de US Open ging hij in de finale onderuit tegen Stan Wawrinka. Aan het einde van 2016 verloor de 29-jarige Serviër zijn nummer één-positie op de wereldranglijst aan Andy Murray.

Djokovic was 2017 wel goed begonnen. In Doha won hij de finale van Murray. De nummer 2 van de wereld gold als één van de grote favorieten in Melbourne. In 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 toonde hij zich de beste in Australië.

Tegen Istomin kwam Djokovic tam voor de dag. De ene na de andere ongedwongen fout vertrok van zijn racket, terwijl Istomin de wedstrijd van zijn leven speelde.