Izagirre lijkt goed weg te komen na zware val in Tour Down Under

Izagirre (29)heeft bij zijn val geen breuken opgelopen, maar het is nog niet zeker dat hij van start kan gaan in rit vier. De nummer twee van het algemeen klassement is flink beurs na zijn duikeling.

De zege in de derde etappe was voor Caleb Ewan, de Australiër bleek de snelste in de massasprint. Richie Porte blijft de leider in het algemeen klassement. Robert Gesink is op een tiende plaats de beste Nederlander. De kopman van LottoNL-Jumbo heeft een achterstand van 29 seconden, net als Wilco Kelderman die dertiende staat.