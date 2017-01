Handbalster Visser verlengt bij Duitse club

Trainer Martin Albertsen reageerde verheugd op de contractverlenging van de 31-jarige Visser. ,,Ze maakt met het team een grote ontwikkeling door en heeft een belangrijk aandeel in ons succes. Net als Maura hebben we grote ambities met de club. Daarom is het heel fijn dat we blijven samenwerken.''

Routinier Visser werd afgelopen jaar door bondscoach Helle Thomsen teruggehaald bij Oranje. De handbalster ontbrak enkele jaren in de selectie, nadat ze in 2012 in onmin was geraakt met de toenmalige bondscoach Henk Groener. Onder Thomsen speelde Visser een sterk EK in Zweden, waar Oranje het zilver veroverde.