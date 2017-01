premium

Begeerde Griezmann pakt Atlético bij de hand

35 min geleden ANP

Antoine Griezmann had een groot aandeel in de bekerwinst van Atlético Madrid tegen Eibar: 3-0. De Franse international maakte de 1-0 en leverde de assist voor de 3-0 van Kevin Gameiro. Angel Correa maakte de tweede treffer voor Atlético in de eerste wedstrijd uit de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De return in Eibar is volgende week.