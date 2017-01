Rojer zegeviert in Hollands onderonsje

Na een paar warme dagen in Melbourne, was er op de dag van het Nederlandse onderonsje sprake van Hollands zomerweer. De dag begon met regen waardoor de wedstrijden wat later begonnen. Ook gedurende de wedstrijd met de drie Nederlanders moest er even worden gestopt vanwege motregen.

De nummers elf van de plaatsingslijst hadden in beide sets aan één break genoeg om de overwinning veilig te stellen. Dit betekende een revanche, want Rojer en Tecau verloren vorige week in Sydney nog van Koolhof en Middelkoop. ,,Het was duidelijk dat ze ons nu beter kennen’’, zei Middelkoop na afloop. ,,Ze maakten beter gebruik van onze zwakke punten.’’ Zijn antwoord op de vraag wat die zwakke punten zijn, was kort maar krachtig: ,,Dat zeg ik niet.’’

Koolhof vond dat Rojer en Tecau ‘echt op een heel hoog niveau’ speelden. ,,Vooral hun service was heel strak. We hebben nauwelijks een kans gehad om ze te breaken.’’

Winnaar Rojer was complimenteus over zijn tegenstanders. ,,Ze spelen goed en gevarieerd. Er was toch wel iets meer druk met al die Nederlanders op en om de baan. Maar we hadden een betere strategie dan de vorige keer en ik ben heel blij dat we revanche hebben kunnen nemen voor die wedstrijd in Sydney.’’