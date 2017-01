FC Twente en Heracles Almelo snakken naar overwinning

„Dat gaf ons toen een enorme boost. Maar ook nu zijn we uit op revanche, en dat zal voor Heracles ook gelden”, aldus FC Twente-doelman Nick Marsman in aanloop naar de derby van vanavond in de Grolsch Veste.

Wat heet, de Enschedeërs gingen vorige week met 3-1 onderuit bij Vitesse, Heracles had in eigen huis niets in te brengen in het duel met FC Groningen (1-4). Marsman: „We beseffen dat we ook voor de winterstop al veel hebben laten liggen. Ik denk dat we alleen tegen Vitesse en begin dit seizoen tegen Feyenoord terecht hebben verloren. De andere wedstrijden waren we gelijkwaardig of beter. Maar er komt soms meer bij kijken.”

FC Twente kan nog steeds geen beroep doen op Oussama Assaidi, die niet is vrijgegeven door Al-Ahli. De club start vandaag via de KNVB een procedure bij de FIFA om de aanvaller op korte termijn speelgerechtigd te krijgen.

De landskampioen van 2010 won slechts één van de laatste acht wedstrijden, nota bene thuis tegen Ajax. „De persoonlijke fouten moeten eruit, daar hebben we in de winterstop ook op gehamerd”, aldus Marsman (26).

De vaak bekritiseerde man uit Raalte is nu alweer ruim een jaar (opnieuw) de nummer een onder de lat. „Ik denk dat het steeds beter gaat. Dat heeft ook met het vertrouwen te maken, dat ik krijg”, erkent Marsman, wiens contract na dit seizoen afloopt. „Ik moet de komende maanden laten zien dat ik een goede en betrouwbare doelman ben. Dan zie ik wel wat er gebeurt.”