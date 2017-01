Torenhoge verwachtingen rond Van der Breggen

Al ver voor de gouden trip in Rio de Janeiro had Van der Breggen haar voorkeur ondertekend. „Dit is inderdaad de sterkste ploeg waar ik in heb gereden”, bevestigt zij. „Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Bij Rabobank-Liv hadden we de laatste jaren ook steevast een topteam. Zolang je eerlijk tegen elkaar bent, heeft een sterk team alleen maar voordelen.”

Waar vorig jaar alles in het teken stond van de olympische wegwedstrijd gaat Van der Breggen 2017, naar eigen zeggen, een stuk rustiger in. „Eigenlijk weet ik nog niet helemaal hoe mijn jaar eruit gaat zien. Ik kijk in april uit naar de nieuwe vrouwenklassiekers Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Verder zijn de Giro Donne en de WK op een heuvelachtig parcours in het Noorse Bergen uitdagingen.”

Dat de verwachtingen rond Van der Breggen torenhoog zullen zijn, begrijpt de olympisch kampioene. „Ik ga proberen om mijn niveau van vorig jaar weer te halen. Dan komen de uitslagen vanzelf. Ondanks de titel in Rio voelt het voor mij niet anders dan andere jaren.”