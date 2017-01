Fed Cup-captain Haarhuis: ’Terechte kritiek trek ik me aan’

Hogenkamp is niet geselecteerd in de Nederlandse ploeg die half februari een uitduel tegen Wit-Rusland speelt. Volgens Hogenkamp communiceert Haarhuis slecht en niet netjes. Bovendien liet ze weten dat andere speelsters uit de selectie ook verbaasd waren dat zij niet was geselecteerd.

Haarhuis reageert in Melbourne kort en bondig. „Dit soort dingen hoor je niet in de media te bespreken maar met elkaar. Natuurlijk ga ik dit met Richel bespreken. Als er kritiek is waar ik me door aangesproken voel, ga ik daar zeker iets mee doen.”

Hogenkamp geeft aan dat ze geen zin heeft in ’moddergooien’ in de media. „Als Paul terug is, gaan we in gesprek”, aldus de Achterhoekse.

Haarhuis voert in Melbourne dezer dagen overigens verschillende gesprekken. Onder andere met Kiki Bertens en haar coach Raemon Sluiter. Maar ook met de dubbelaars Matwé Middelkoop, Wesley Koolhaas en Jean-Julien Rojer.