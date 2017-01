premium

Vijf op rij voor Robben?

26 min geleden

Het is een terugkerend riedeltje. Niet de vraag of, maar wanneer het schier onschendbare Bayern München kampioen wordt van Duitsland. Al heeft Der Rekordmeister voor het eerst sinds tijden nog een geduchte concurrent over in de kopgroep van de Bundesliga. Telesport sprak met Arnold Bruggink, tussen 2006 en 2010 actief bij Hannover 96 en Roel Brouwers, vanaf 2007 tot afgelopen zomer spelend voor Borussia Mönchengladbach.