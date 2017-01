De nummer 1 van de wereld maakte een goede indruk in Melbourne. Ze had in de eerste twee ronden nog drie sets nodig om haar tegenstandster te verslaan. Kerber stuit zondag op de Amerikaanse Coco Vandeweghe, die de Canadese Eugenie Bouchard versloeg (6-4 3-6 7-5).

"Ik begin steeds beter in mijn ritme te komen", verklaarde de als eerste geplaatste Kerber na haar zege. "Ik kijk nu al uit naar mijn volgende wedstrijd. Op deze manier kan het een mooi toernooi worden."