"Het wordt inderdaad do or die”, erkent Otterspeer. De sprinter van Lotto-Jumbo greep, net als Michel Mulder overigens, eind december al naast de startbewijzen voor de EK sprint en de WK afstanden. "Dit is onze laatste kans om nog een WK te halen, dus daarmee automatisch hét belangrijkste toernooi van dit seizoen”, beaamt Mulder.

Oude buizen

Beide sprinters zijn ondanks eerdere tegenslagen optimistisch gestemd over hun kansen. Otterspeer worstelde tot voor kort met zijn materiaal, maar monteerde twee weken geleden weer zijn oude buizen onder. "Het verschil is echt merkbaar. Fysiek was ik al goed, maar als je de kracht niet kunt overbrengen op het ijs, ben je in het schaatsen nergens. Mijn oude buizen geven me ook weer extra vertrouwen.”

Concurrentie

Europees sprintkampioen Kai Verbij en Kjeld Nuis zijn al zeker van deelname aan de WK sprint. Behalve van Mulder ondervindt Otterspeer voor het derde en laatste ticket ook concurrentie van mannen als Gerben Jorritsma, Jan Smeekens, Dai Dai Ntab en Ronald Mulder. "Maar als ik vier goede afstanden rijd, sta ik zondag bovenaan. Zo denk ik er gewoon over, klaar.”

Ook Michel Mulder voelt zich kansrijk. "Ik ben in ieder geval weer fit”, zegt de olympisch kampioen van Sotsji op de 500 meter. Bij de NK afstanden meldde hij zich nog af voor de 1000 meter met liesklachten en in de zomer speelden rugproblemen hem parten. Zijn ploeg, Team Victorie, heeft nog altijd geen sponsor. Dat laatste zorgt bij de kopman niet voor extra druk, stelt hij. "Ik ben bezig om hard te schaatsen en heb helemaal geen zin me zorgen te maken over sponsoring.”