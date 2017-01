Mourinho: 'Meneer Van Gaal had groot gelijk dat hij Memphis haalde'

"Memphis was een fantastische professional", aldus Mourinho, onder wie de Nederlandse international dit seizoen amper aan spelen toekwam. "Dus als iemand denkt dat het hier niet lukte, omdat hij geen geweldige prof was, dan klopt dat niet. Het is één ding dat er foto's zijn van hem in een prachtige auto of met bijzondere kleding aan, maar dat imago klopt helemaal niet."

"Memphis is een jongen die respect had voor iedereen en die probeerde te werken. Hij was gefrustreerd, omdat het niet lukte, maar ik heb alleen maar goede dingen over hem te zeggen."

'Meneer Van Gaal'

"In potentie is hij een heel goede speler en het was een goed besluit van meneer Van Gaal om hem te halen. Hij kende hem van het Nederlands elftal. Hij was heel jong tijdens het WK en liet topkwaliteiten zien. Het is hem niet gelukt om in 18 maanden te slagen, maar hij is heel jong en het is belangrijk dat de club controle houdt over zijn talent. We hopen allemaal dat hij het heel goed gaat doen bij Lyon. Waarom zou hij dan niet terug kunnen komen. Iedereen mag hem. "

Depay zelf was ook vol lof na zijn vetrek bij United. Op twitter bedankt hij de fans en spelers die hem altijd steunden, aanvoerder Wayne Rooney, Paul Pogba, David de Gea en Luke Shaw.