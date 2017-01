Klopp veegt vloer aan met idee Van Basten

"Ik had toch al het idee dat de meeste ploegen tegen ons speelden zonder de buitenspelregels, dus...", grapte Klopp desgevraagd. "Nee, serieus, al deze veranderingen maken het voetbal kapot, ze persen alles uit het voetbal. Deze mensen houden niet van voetbal. Het spel waar wij allemaal zo van houden, heeft deze veranderingen niet nodig."

Van Basten liet zelf via twitter weten dat zijn idee over buitenspel meer iets is voor de toekomst. De oud-spits opperde ook het idee om strafschoppenseries te vervangen door series van shoot-outs. Daarover belde hij met Ajax-trainer Peter Bosz (zie video).