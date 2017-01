"Cristiano krijgt altijd een hoop kritiek als hij niet goed speelt", begon Zidane tegen het Spaanse Marca. "Hij maakt vaak het verschil voor ons. Als dat niet lukt, is dat meteen voer voor criticasters. Ik had daar als voetballer ook mee te maken. Ook ik speelde wel eens slecht. Het enige dat je moet doen is hard blijven werken."

Foto: Reuters

De kritiek op Real en Zidane neemt door de twee nederlagen bij de achterban toe. "We kunnen ons niet nog een nederlaag veroorloven", sprak de oefenmeester.

'Er is bij Real altijd druk'

"Deze mindere fase moeten we zo snel mogelijk achter ons laten. Bij deze club is er altijd druk. Die was er al vanaf de dag dat ik hier tekende en die zal er zijn tot en met de laatste dag dat ik hier ben. Dat is geen probleem. Het maakt we juist iedere dag sterker."

Real speelt zaterdagmiddag in La Liga thuis tegen Málaga.